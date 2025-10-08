play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

OL : Greif, le quiproquo vu depuis la Slovaquie

Resté à Lyon pendant la trêve internationale, le gardien slovaque Dominik Greif est au cœur d’un malentendu avec sa fédération. Convoqué pour affronter l’Irlande du Nord et le Luxembourg, il n’a pas rejoint la sélection, la Fédération expliquant qu’il avait refusé plusieurs options de voyage.

Le portier lyonnais a répondu dans une vidéo postée sur ses réseaux, assurant qu’on ne lui avait proposé que deux solutions irréalistes : un train de nuit après le match de l’OL ou un vol à 3h30 du matin. Greif affirme avoir voulu venir, mais pas « dans ces conditions absurdes », dénonçant un ton « agressif » de la Fédération.

Il n’est pas vu comme le méchant

Contacté par Tonic Radio, Zoran Boškovič, journaliste pour Denníku N, tempère :
« Greif a bien fait de s’exprimer publiquement. Il aurait pu être un peu plus mesuré dans ses mots, mais il n’est pas vu ici comme le méchant. Ce n’est pas du tout le sentiment général que la Fédération a raison et lui tort. Beaucoup pensent au contraire qu’elle a réagi de manière émotionnelle, moins professionnelle que la situation ne l’exigeait.»

Le journaliste ajoute : « En réalité, cette affaire arrange un peu tout le monde. Greif est soulagé de ne pas avoir à gérer la sélection, et la sélection n’a pas à gérer Greif. C’est un peu triste à dire, mais c’est révélateur d’un fonctionnement interne qui n’est pas toujours fluide. »

Sportivement, Greif n’est pas numéro un en Slovaquie, devancé par Martin Dúbravka (Newcastle). « L’affaire fait du bruit, mais pas un séisme, résume notre confrère. Le numéro un est incontestable, et Greif n’aurait sans doute pas joué."

Pendant ce temps, le gardien lyonnais peut profiter de la trêve pour se ressourcer avant la reprise, prévue pour Lyon le 18 octobre à Nice.

Julien Huët

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

L’OL Lyonnes démarre parfaitement sa campagne européenne face à Arsenal

LIRE PLUS

Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos , annonce sa candidature aux municipales 2026

LIRE PLUS

Arkema va fermer deux lignes de production à Pierre-Bénite, 50 postes menacés

LIRE PLUS

Une régulation de vitesse dynamique sur l’A7 en vigueur dès ce mercredi

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube