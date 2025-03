OL – Le Havre : poursuivre la série pour revenir à trois points du podium

Olympique Lyonnais –Le Havre, 26e journée de L1, dimanche 15 heures. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Après quatre victoires d'affilée toutes compétitions confondues, l'Olympique Lyonnais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Face à une équipe du Havre en difficulté, actuellement barragiste, les hommes de Paulo Fonseca n'ont qu'un seul objectif : confirmer leur série et s'imposer avec autorité.

D'autant plus que le nul de Nice contre Auxerre (1-1) et la défaite de Lille à Nantes (1-0) offrent à l'OL une formidable occasion : avec une victoire, Lyon prendrait la 5e place avec une longueur d'avance sur le LOSC et reviendrait à deux points de Nice (4e) et de Monaco (3), vainqueur samedi soir à Angers (0-2). L'OL serait aussi à "seulement" 4 points de l'OM (2e), avant le PSG-OM de dimanche soir.



Mais attention, le coach portugais met en garde contre un excès de confiance. "Quand on est ambitieux, on doit battre une équipe moins bien classée comme Le Havre, compacte, qui va défendre, et qui sait le faire", prévient-il. Et surtout, pas question de déjà penser à Manchester United et au quart de finale de Ligue Europa le mois prochain.

Un OL en pleine confiance, un Havre capable de créer la surprise

Depuis début février, l'OL carbure à plein régime : 2,71 buts par match et une efficacité offensive impressionnante (78 % des occasions transformées). Lacazette, Mikautadze et Cherki, qui cumulent à eux trois 21 buts en championnat, seront une menace constante pour la défense havraise. Côté défensif, Lucas Perri réalise une saison solide avec 75,6 % d'arrêts.

En face, Le Havre ne se présentera pas en victime expiatoire. Didier Digard, son entraîneur, sait que son équipe est capable de surprendre, comme elle l'a déjà fait en s'imposant à Lens et à Lille. "Lyon est ce qu'on a affronté de plus fort depuis un moment", reconnaît Digard, mais il espère que ses joueurs sauront résister et exploiter les moindres opportunités.

Un match sans les Bad Gones

L'OL devra composer sans une partie de son public. En raison d'une sanction disciplinaire, le Virage Nord sera partiellement vide. Une situation que regrette Paulo Fonseca : "Les spectateurs sont très importants pour nous. Je suis triste de ne pas voir les Bad Gones pour ce match." Les joueurs devront donc trouver leur motivation ailleurs pour aller chercher un succès qui les maintiendrait dans la course à la Ligue des Champions.

Paulo Fonseca sur l'absence des Bad Gones

Olympique Lyonnais –Le Havre, 26e journée de L1, dimanche 15 heures.