Avant le match opposant l’OL à Nice ce dimanche à 17 h au Groupama Stadium, la préfecture a pris des mesures préventives pour éviter d’éventuels incidents et troubles à l’ordre public. Elle a notamment interdit le transport et l’utilisation de pétards et engins pyrotechniques, ainsi que la possession de boissons alcoolisées à l’intérieur et aux abords du stade.

EP