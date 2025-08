OL : Pavel Šulc débarque pour dynamiser le milieu lyonnais

L’Olympique Lyonnais tient sa nouvelle recrue au milieu de terrain. Pavel Šulc, 24 ans, élu meilleur joueur tchèque de l’année 2024, s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en 2029, en provenance du Viktoria Plzen. Le transfert s’élève à 7,5 M€, avec 2,5 M€ de bonus possibles et un intéressement de 15 % sur une éventuelle revente.

Milieu axial offensif, Šulc sort d’une saison exceptionnelle : 20 buts et 15 passes décisives avec Plzen, dont 4 buts et 3 passes décisives en Ligue Europa. Travailleur et créatif, il compte 14 sélections et 4 buts avec la République tchèque, où il s’est imposé comme titulaire.

Son parcours n’a pourtant pas été linéaire. Prêté à plusieurs reprises dans son pays, il s’est affirmé relativement tardivement avant d’exploser à Plzen et de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont Stuttgart, Leverkusen ou Galatasaray. C’est finalement l’OL qui a remporté la mise pour attirer celui que le club présente comme « un profil de créateur et de travailleur ».

Šulc pourrait faire ses débuts dès samedi à Bourgoin face à Getafe. Et il ne devrait pas être la dernière recrue estivale des Gones : Tyler Morton, milieu défensif de Liverpool, est attendu dans les prochaines heures. Le joueur de 21 ans serait en passe de signer un contrat de cinq ans pour environ 15 M€, bonus compris.

https://twitter.com/tonic_radio/status/1952439506751414495

Photo OL Damien LG