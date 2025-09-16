play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Rennes – OL : l’arbitrage admet une erreur… et après ?

Silence, on joue.

Dimanche soir, l’OL menait 1-0 à Rennes quand Anthony Rouault a violemment taclé Khalis Merah, semelle en avant, dès la 17e minute. Pas de carton rouge de la part de Ruddy Buquet. Lundi soir, la Direction de l’arbitrage a reconnu l’erreur : le défenseur rennais aurait dû être exclu, et l’assistance vidéo de Stéphanie Frappart aurait dû intervenir.

Et alors ? Deux jours plus tard, ça change quoi ? L’OL ne digère pas, et à juste titre. Car en supériorité numérique pendant 70 minutes, la physionomie du match aurait été toute autre. Mais voilà : la décision tombe après coup, dans un communiqué technique, sans excuses, sans conséquences visibles.

Car oui, Stéphanie Frappart sera sans doute sanctionnée en interne, mais personne ne le saura. Pas de commission publique, pas de suspension annoncée, pas de transparence. Quand un joueur prend un rouge, tout est clair. Quand un arbitre se trompe malgré la VAR, tout reste secret.

Reconnaître l’erreur, c’est une (bonne) chose. En assumer les conséquences au grand jour, c’en serait une autre.

Julien Huët

Photo Flavien Tabart

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

OL : Descamps blessé, Greif prêt à débuter

LIRE PLUS

Transavia ouvre deux nouvelles lignes au départ de Lyon en 2026

LIRE PLUS

L’adolescente disparue dans l’Ain retrouvée saine et sauve

LIRE PLUS
2,8 tonnes de CO2 générées par les véhicules frontaliers

Les voitures radars ont commencé à flasher dans la région

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube