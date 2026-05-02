OL – Rennes : un duel sous pression déterminant dans la course à la LDC

Olympique Lyonnais - Stade Rennais 32e journée de L1, dimanche 20h45. En intégralité sur Tonic Radio.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais joue très gros face à Rennes. À l’approche du sprint final, chaque point peut tout changer dans la course à l’Europe.

Le contexte s’est encore précisé ce week-end. Marseille a lourdement chuté à Nantes (3-0), éliminant sans doute les Phocéens de la course au Top 4. Et au coup d’envoi, Lyon connaîtra aussi le résultat de Lille (4e à égalité de points et de différence de buts avec l'OL) face au Havre (15h). De quoi aborder ce rendez-vous avec une lecture claire des enjeux. Car ils sont majeurs. La 3e place est directement qualificative pour la Ligue des champions. La 4e impose un passage par les tours préliminaires. La 5e, elle, ouvre seulement les portes de la Ligue Europa. Dans ce contexte, chaque détail compte.

Les chiffres illustrent l’équilibre entre les deux équipes. Un seul point d’écart au classement. À domicile, l’OL est la 4e équipe de Ligue 1. Rennes, lui, est 3e à l’extérieur.

Si les Gones surfent sur trois victoires d'affilée, les joueurs du Stade Rennais restent sur quatre victoires consécutives en championnat et 13 points pris sur les cinq derniers matches. Une série qui en fait l’une des équipes les plus en forme du moment. Avec toutefois une limite cette saison : face aux gros, Rennes a souvent plié à l'extérieur. Défaites à Paris, à Monaco, à Lens, et élimination à Marseille en Coupe. Une équipe en confiance… mais qui n’a pas toujours répondu présente dans les grands rendez-vous.

Le souvenir du match aller

L’OL, lui, sait qu’il devra être au niveau. D’autant que le souvenir du match aller reste vif. Mi-septembre, lors de la 4e journée, Lyon mène longtemps 1-0 avant de s’incliner 3-1. Une rencontre marquée par une grosse polémique : la non-expulsion de Rouault après une faute sur Merah, tournant du match.

Au-delà de la revanche, Lyon avance avec lucidité. « Pour l’instant, l’objectif est d’abord d’assurer une qualification pour la Ligue Europa. Le cas échéant, on verra pour la LDC », a rappelé le capitaine Corentin Tolisso. Dimanche, face à un Rennes en pleine forme, l’OL joue plus qu’un match : une place en Europe… et peut-être un billet direct pour la Ligue des champions.