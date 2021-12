PACA : déprogrammation des interventions non urgentes dans les hôpitaux

L’Agence Régionale de Santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur déclenche le niveau 5 dans les hôpitaux de la région.



Concrètement cela veut dire que toutes les interventions non urgentes, non vitales sont déprogrammées, face au regain de l’activité liée au Covid-19.

Cette mesure entre immédiatement en vigueur et sera maintenue au cour des prochaines semaines, avec pour seules exceptions les urgences et les activités qui représenteraient un risque à court terme pour les patients (cancérologie, transplantations, maladies chroniques et dépistage).

Les personnes concernées par la déprogrammation seront contactées par les équipes médicales.