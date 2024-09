Selon les syndicats de police, il manquerait aujourd'hui entre 450 et 500 policiers à Lyon en raison du non-remplacement d’une cinquantaine de fonctionnaires mutés cet été. Les effectifs sont également amputés par les forces de l'ordre qui n'ont pas eu de vacances pendant la période estivale pour l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques et qui vont bientôt prendre des congés.

