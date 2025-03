Le trafic des lignes de tram T1 et T2 à Lyon est perturbé ce jeudi 20 mars en raison de problèmes électriques. La T1 circule en deux parties, entre Debourg et Hôtel de Région Montrochet, puis de Liberté à INSA-Einstein, tandis que la T2 ne dessert plus les stations entre Hôtel de Région Montrochet et Jet d'Eau-Mendès France. La reprise est prévue pour 8h30.

