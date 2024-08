Les intempéries de la nuit de jeudi à vendredi ont causé de nombreux dégâts en Saône-et-Loire, principalement dans les secteurs de La Clayette et Digoin. Ce vendredi matin, de nombreux sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour des opérations de bâchage de toits, d'assèchement de locaux, et de tronçonnage d'arbres et de branches tombés sur la voie publique. À 8 h 15, on comptait déjà 28 interventions à La Clayette et 44 à Digoin.

ML