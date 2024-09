La cour d'appel de Lyon a condamné un internaute à six mois de prison avec sursis et à 1500 euros de dommages et intérêts pour avoir divulgué l'adresse de la députée du Rhône, Marie-Charlotte Garin, sur le réseau social X. Préalablement relaxé par la justice en première instance, l'individu a été reconnu coupable après l'appel du parquet.

L'élue a annoncé qu'elle ferait don de la somme des dommages et intérêts à une association luttant contre le cyberharcèlement.

ML