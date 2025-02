Après plus de quatre mois de grève, un préaccord a été trouvé entre l’intersyndicale des pompiers, les financeurs et la direction du SDMIS. Les propositions incluent 16 embauches de pompiers et une prime d’intéressement, pour un total de plus de 2,6 millions d’euros. Les agents voteront ces propositions entre aujourd’hui et mardi prochain, avant une éventuelle sortie de crise.

EP