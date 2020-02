Une nouvelle directrice va diriger l’Opéra de Lyon

Julie Guibert va remplacer Yorgos Loukos au poste de directeur du ballet de l’Opéra de Lyon.



Ce sera une des seules femmes à diriger un ballet en France. Aurélie Dupont (ex-étoile), dirige actuellement l’Opéra de Paris.



Le conseil d’administration avait voté vendredi dernier pour le licenciement de l’ancien directeur du ballet, condamné en appel en décembre pour discrimination. Ce dernier avait demandé le non-renouvellement du contrat d’une danseuse à son retour de congé maternité.



Des faits survenus en 2014



La danseuse de 34 ans qui était en CDD à l’Opéra de Lyon depuis cinq ans se trouvait à un moment déterminant où son contrat se transformait en CDI s’il était renouvelé une sixième fois.



Mais, deux jours après son retour de congé maternité, une lettre lui signifiait son non-renouvellement. La danseuse avait enregistré un appel deux jours plus tard avec le directeur : “si entre 29 et 34 ans, tu as fait pas mal, mais pas beaucoup, c’est pas entre 35 et 40 que tu vas faire plus, en plus avec un enfant”.