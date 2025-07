Le musée Cinéma et Miniature de Lyon a ouvert au début du mois une salle immersive consacrée à l’univers de la fantasy. Décors, costumes et accessoires authentiques y rendent hommage à des œuvres cultes comme Harry Potter, Narnia ou Le Seigneur des Anneaux. Une plongée visuelle idéale pour petits et grands passionnés de cinéma.