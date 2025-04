Après les violences survenues à Feyzin, la préfecture du Rhône prend les devants et interdit tout rassemblement de type « free party » jusqu’à lundi.

En cause, une possible free-party baptisée « break the law », dont les appels à participation circulent actuellement sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, lors de la précédente rave de Feyzin, cinq policiers avaient été blessés dans des affrontements et un jeune homme avait dû être évacué en urgence absolue.

R.H