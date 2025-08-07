Virée sur le lac d’Annecy entre Lyonnais : un homme porté disparu après une chute dans le lac

Une virée entre amis sur le lac d’Annecy a viré au drame ce mardi, en milieu de journée.

Trois Lyonnais et leur ami venu de l'étranger, avaient loué un bateau en Haute-Savoie.

Au large d’Albigny, l’un d’eux, le ressortissant étranger d’une trentaine d’années, a sauté à l’eau sans savoir nager. Sous les yeux de ses amis désemparés, il a coulé à pic.

Malgré l’intervention de plongeurs et l’utilisation d’un sonar, son corps n’a pas encore été retrouvé. Les recherches se poursuivent.

À noter qu’une autre noyade mortelle avait eu lieu dimanche soir : un père de famille s’était noyé devant sa femme et ses enfants. Son corps n’a été repêché que ce mercredi après-midi.

R.H