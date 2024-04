Le réseau des transports en commun de la Métropole stéphanoise a fonctionné au ralenti hier.

En effet, environ 50 % d’agents de la Stas se sont mis en grève sur les 200 normalement en poste.

L’objectif : dénoncer des agressions de plus en plus nombreuses et violentes commis sur le réseau qui compromettent la sécurité des conducteurs.

Les syndicats de la CFDT et CGT réclament, entre autres, une police métropolitaine.