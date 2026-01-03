play_arrow

Aller à l'album
AS Monaco – OL : choc de reprise en Ligue 1

AS Monaco - Olympique Lyonnais, 17e journée de L1, samedi 17. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

La trêve hivernale à peine refermée, l’Olympique Lyonnais reprend fort : déplacement à Monaco, samedi, pour un choc de haut de tableau et la dernière journée de la phase aller. Un match qui compte double entre deux concurrents directs, tous deux engagés dans la course à la prochaine Ligue des Champions.

Cinquième avec 27 points, l’OL avance avec quatre longueurs d’avance sur l’AS Monaco, neuvième et déjà sous pression. L’ASM traverse une période compliquée : quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties en Ligue 1. Mais attention au réveil monégasque : dans cet intervalle, les joueurs de la Principauté ont tout de même réussi un gros coup en faisant tomber le PSG (1-0), preuve que le potentiel est toujours là.

Dans ce contexte, ce Monaco–OL ressemble déjà à un premier tournant de 2026 : un résultat en Principauté permettrait aux Lyonnais de consolider leur place dans le haut du classement, tandis que Monaco joue gros pour ne pas décrocher.

Côté lyonnais, si le Brésilien Enrick n'est pas encore qualifié, Paulo Fonseca peut déjà compter sur le retour de Clinton Mata, éliminé dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Angola.

De son côté, Monaco devra faire sans son capitaine Denis Zakaria, suspendu. Deux autres éléments manquent toutefois à l’appel car engagés à la CAN : Lamine Camara et Krépin Diatta. Takumi Minamino, gravement touché (rupture des ligaments croisés) à Auxerre en Coupe de France, est aussi évidemment, comme Paul Pogba, qui poursuit son travail de remise en forme après un problème au mollet.

AS Monaco - Olympique Lyonnais, 17e journée de L1, samedi 17. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio  avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux FacebookX et Instagram.

