ASSE-OL (2-1) : Semaine cauchemardesque pour l’OL qui perd le derby

AS Saint Etienne - Olympique Lyonnais, 30e journée de L1, 2-1 (1-0). Buts : Stassin (10e, 67e) pour l'ASSE, Tessmann (76e) pour l'OL.

L’OL vient de vivre l’une des semaines les plus sombres de sa saison. Après l’élimination cruelle en Ligue Europa à Manchester United jeudi, les Lyonnais ont rechuté dimanche dans le match le plus symbolique de leur calendrier : une défaite 2-1 dans le derby à Saint-Étienne, au stade Geoffroy-Guichard. Un revers au goût amer, terni par une polémique arbitrale et des incidents en tribune.

Sans ses supporters, interdits de déplacement, l’OL n’a jamais semblé en mesure d’imposer son rythme dans un match qui a vite basculé dans l’irrationnel. Lucas Stassin, héros stéphanois avec un doublé, aurait pourtant pu être exclu dès la 23e minute pour un tacle dangereux sur Corentin Tolisso. Sorti sur civière, le milieu lyonnais a laissé les siens groggy, tandis que l’arbitre François Letexier, après recours au VAR, choisissait de ne sortir qu’un jaune. Une décision incomprise, jusque dans les tribunes, que John Textor a quittées furieux.

Avant la pause, le match a été interrompu près de 40 minutes après qu’un projectile a atteint un arbitre assistant à la tête. Le chaos s’est invité dans ce derby électrique, qui a repris dans une atmosphère pesante avant de s’interrompre à nouveau pour la mi-temps.

Malgré une réaction timide, les Lyonnais, réduits à courir après le score, ont manqué de justesse et d’impact. Le but inscrit n’a pas suffi à faire basculer la rencontre. Résultat : un coup d’arrêt brutal pour l’OL, qui se retrouve à la 6e place, à trois points du podium à quatre journées de la fin.

De son côté, l’ASSE se relance un peu dans sa quête du maintien et rejoint Le Havre à la 17e place. Ce derby n’a pas livré que des buts : il laissera aussi des traces, côté lyonnais comme stéphanois.