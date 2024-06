Dans le 8ème arrondissement de Lyon, les riverains et commerçants se plaignent des nombreux travaux en cours sur l'avenue Berthelot. Certains commerçants sont incapables d'utiliser leurs espaces extérieurs ou d'accueillir leur clientèle dans de bonnes conditions. Les voies piétonnes, places et rues sont affectées, ce qui complique les déplacements des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées.