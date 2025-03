À Caluire-et-Cuire, un rassemblement est prévu demain à 17h30 pour protester contre la nouvelle piste cyclable du boulevard des Canuts, jugée trop dangereuse par les cyclistes. L'association La Ville à Vélo réclame plus de sécurité, dénonçant la suppression de la piste sur le trottoir et le nouveau tracé sur la chaussée. Plus de 600 signatures ont déjà été collectées pour soutenir la cause.

