À travers un communiqué diffusé aujourd'hui, Casino annonce le renouvellement de son contrat de partenariat avec TotalEnergies. Fournissant plus de 1 000 stations-service en produits divers et alimentaires, Casino prolonge son contrat avec TotalEnergies jusqu'en 2029. Malgré les difficultés croissantes rencontrées par le groupe stéphanois, TotalEnergies souhaite poursuivre un partenariat qui dure désormais depuis plus de 20 ans.

K.M