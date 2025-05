Ce qui attend l’OL en Ligue Europa la saison prochaine

C’est désormais officiel : l’Olympique Lyonnais disputera la Ligue Europa lors de la saison 2025-2026. Grâce à la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France samedi soir face à Reims (3-0), le billet européen de l’OL a été revalorisé. Initialement qualifié pour la Ligue Europa Conférence avec sa 6e place en Ligue 1, le club lyonnais accède finalement à l’échelon supérieur.

Avec le LOSC, quatrième du championnat, l’OL représentera donc la France dans cette compétition européenne intermédiaire.

Si certains cadors européens comme Aston Villa (6e de Premier League) ou le FC Porto seront bien présents, d’autres noms surprennent. Crystal Palace, qualifié grâce à sa victoire en Coupe d’Angleterre, s’invitera pour la première fois depuis longtemps sur la scène continentale. Reste à savoir si l'UEFA n'y trouvera rien à redire alors que John Textor et Eagle Football, propriétaire de l'OL, sont actionnaires minoritaires de Palace.

En Espagne le Celta Vigo et le Betis Séville ont validé leurs tickets pour la C3 comme Stuttgart et Fribourg en Allemagne. L’Italie sera représentée par le séduisant Bologne, auteur d’une saison remarquable. Le deuxième ticket italien se dispute ce dimanche soir à distance entre l'AS Roma et la Lazio.

Un objectif à Istanbul

Tous viseront la même destination : le Stade Beşiktaş d’Istanbul, en Turquie, théâtre de la finale de cette Ligue Europa le 20 mai 2026. Un lieu mythique pour un trophée qui échappe à la France depuis sa création.

L’OL a trois mois pour se préparer. En espérant que l’aventure se termine mieux que celle achevée au printemps en quart de finale à Manchester United. A condition évidemment que la qualification de l'OL soit validée par l'UEFA...