C’est officiel, l’OL est maintenu !

Plus personne n'avait peur depuis plusieurs journées mais c'est désormais officiel d'un point de vue mathématique : l'Olympique Lyonnais est assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine.

La défaite de Lorient ce mercredi en match en retard face à Paris (1-4) place désormais les Bretons, 17e et premier relégables, à 15 points de Lyon alors qu'il ne reste que 12 unités à distribuer. Le Havre, 16e et barragiste, ne pourra pas non plus revenir sur Lyon car il accuse 13 points de retard sur l'OL.

J.H.