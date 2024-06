De 14h à 18h, la Maison de quartier Centre à Chalon-sur-Saône organise une fête dédiée aux jeux pour tous les âges.

Au programme, découverte et expérimentation des jeux anciens, d'adresse, sportifs, cérébraux, et plus encore. Le programme est à retrouver en intégralité juste ici.

Restauration disponible sur place. Rendez-vous au 40 rue d'Uxelles pour une après-midi conviviale et familiale.