Chalon-sur-Saône : le carnaval maintenu

Le carnaval de Chalon-sur-Saône, prévu du 20 mars au 6 avril, aura bel et bien lieu cette année, a affirmé Gilles Platret, le maire de la ville, ce vendredi.

Tous les événements prévus seront en plus maintenus, sauf le banquet du Parc des expositions, qui attire habituellement près de 1 000 personnes et a donc été annulé.

La Ville devrait donner une subvention de l’ordre de 152 750 euros au Comité des fêtes pour la tenue du carnaval, dont voici le programme.

Programme du carnaval de Chalon-sur-Saône :

– Dimanche 20 février : élection de la reine du carnaval, salle Sembat, à 14h30.

– Vendredi 25 février : défilé d’ouverture, départ salle Sembat, à 19h30.

– Samedi 26 février : Carnaband’s show au Colisée, à 14h30 et 15h30.

– Dimanche 27 février : Grande cavalcade internationale, départ avenue Niépce, à 14h30.

– Mardi 1er mars : Bal des seniors, salle Sembat, à 14h.

– Mercredi 2 mars : Bal costumé des enfants, départ du défilé de l’EMA Sainte-Marie, à 14h.

– Samedi 5 mars : Charivari de musiques au centre-ville et spectacle musical place de l’Hôtel-de-Ville, à 16h.

– Dimanche 6 mars : Grande cavalcade internationale, départ de l’avenue Niépce, à 14h30. Casio et remise des clés place de l’Hôtel-de-Ville à 18 heures. Sentence, exécution et feu d’artifice au pont Saint-Laurent de Chalon-sur-Saône, à 20h.