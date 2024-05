Chalon-sur-Saône : pénurie de personnel dans la restauration

À l’approche de l’été, les restaurateurs de Chalon-sur-Saône font face à un manque criant de personnel en salle et en cuisine, révélant une crise plus large dans la profession et qui accuse une dégradation de son image depuis plusieurs années.

Place Saint-Vincent, Le Verre Galant souffre comme tant d’autres. Jérôme Carlet, le propriétaire, peine à trouver du personnel qualifié et loyal. « Dès qu’on en trouve un, on le garde », confie-t-il, déplorant les démissions soudaines et les absences répétées aux entretiens.

C.B