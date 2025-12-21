Coupe de France : l’OL bat Saint-Cyr/Collonges (3-0) et affrontera Lille en 16e

Olympique Lyonnais – FC Saint-Cyr/Collonges, 32e de finale de la coupe de France : 3-0 (0-0). Buts : Abner (52e), Sulc (85e, 90e).

L’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant face au FC Saint-Cyr/Collonges (3-0), dimanche soir au Groupama Stadium. Un score net, mais une prestation longtemps laborieuse face à de courageux amateurs de Régional 1.

Dans une première période pauvre en occasions et en rythme, les joueurs de Paulo Fonseca se sont heurtés à un bloc bien organisé. Peu inspiré offensivement, l’OL a même été sifflé à la pause, tandis que Saint-Cyr pouvait savourer un 0-0 flatteur, au terme de 45 minutes sérieuses et disciplinées.

Le match a basculé après le repos. Plus tranchants, les Lyonnais ont fini par faire sauter le verrou grâce à Abner Vinicius, opportuniste après un coup franc repoussé de Tyler Morton par le gardien adverse (52e). L’entrée à la pause de Pavel Sulc a ensuite fait la différence. Le Tchèque a inscrit un doublé en fin de rencontre (85e, 89e), mettant fin aux derniers espoirs du pensionnaire de Régional 1

L’OL termine ainsi l’année sans fausse note et retrouvera le LOSC Lille en 16es de finale.