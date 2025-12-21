play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Coupe de France : l’OL bat Saint-Cyr/Collonges (3-0) et affrontera Lille en 16e

Olympique Lyonnais – FC Saint-Cyr/Collonges, 32e de finale de la coupe de France : 3-0 (0-0). Buts : Abner (52e), Sulc (85e, 90e).

L’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France en s’imposant face au FC Saint-Cyr/Collonges (3-0), dimanche soir au Groupama Stadium. Un score net, mais une prestation longtemps laborieuse face à de courageux amateurs de Régional 1.

Dans une première période pauvre en occasions et en rythme, les joueurs de Paulo Fonseca se sont heurtés à un bloc bien organisé. Peu inspiré offensivement, l’OL a même été sifflé à la pause, tandis que Saint-Cyr pouvait savourer un 0-0 flatteur, au terme de 45 minutes sérieuses et disciplinées.

Le match a basculé après le repos. Plus tranchants, les Lyonnais ont fini par faire sauter le verrou grâce à Abner Vinicius, opportuniste après un coup franc repoussé de Tyler Morton par le gardien adverse (52e). L’entrée à la pause de Pavel Sulc a ensuite fait la différence. Le Tchèque a inscrit un doublé en fin de rencontre (85e, 89e), mettant fin aux derniers espoirs du pensionnaire de Régional 1

L’OL termine ainsi l’année sans fausse note et retrouvera le LOSC Lille en 16es de finale.

Clément Guillot : « Je suis très fier »

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

ASSE

L’AS Saint-Étienne éliminée de la Coupe de France après sa défaite à Nice

LIRE PLUS

La circulation s’améliore pour le dernier jour du premier week-end des vacances de Noël

LIRE PLUS

OL – Saint-Cyr/Collonges : dernier match de l’année pour l’OL, match d’une vie pour les amateurs

LIRE PLUS

Lyon La Duchère tombe face à Toulouse en 32es de finale de Coupe de France

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube