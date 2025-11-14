play_arrow

Euroligue : l’ASVEL s’impose sur le fil contre le Partizan Belgrade

Dans une ambiance de folie à l'Astroballe, l'ASVEL a arraché la victoire sur le fil (88-87) contre le Partizan Belgrade (16e) à l'occasion de la 11e journée d'Euroligue. Les Villeurbannais signent leur troisième succès cette saison dans la compétition en espérant que ce triomphe en appelle désormais d'autres.

Une excellente performance collective qui devrait redonner de la confiance aux joueurs de Pierric Poupet avant d'affronter Limoges ce dimanche (16h30) et de recevoir Monaco mercredi prochain (20h en direct sur Tonic Radio) lors de la 12e journée d'Euroligue.

