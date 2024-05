Festival Chalon dans la Rue avancé de dix jours en 2024

En raison des Jeux olympiques, le festival Chalon dans la Rue se tiendra exceptionnellement du 10 au 13 juillet, dix jours plus tôt que d’habitude. Ce changement entraîne une réorganisation logistique complexe. Le 5 juillet, les écoles de l’Est et Vivant-Denon devront être vidées rapidement pour accueillir le cœur du festival. Et avoir un démontage rapide également sera essentiel pour laisser place aux célébrations du 14 juillet. Les équipes de Nikola Pilepic, directeur technique du festival, travaillent d’arrache-pied pour gérer ce timing serré et garantir le bon déroulement des événements.