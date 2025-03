Fête de la Musique à Villefontaine : la ville recherche des musiciens locaux

À Villefontaine, dans le Nord-Isère, à l'occasion de la Fête de la Musique le 21 juin, la ville lance un appel à candidatures pour des musiciens et chanteurs locaux souhaitant se produire sur la scène principale. Quatre artistes amateurs seront sélectionnés pour des prestations de 30 minutes, avec un matériel audiovisuel professionnel. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer votre candidature par email à associationsportculture@mairie-villefontaine.fr et vous devez fournir des informations sur votre style musical, votre statut, une présentation, des démos et la durée de votre prestation (30 min max).

EP