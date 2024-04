Dimanche matin, un important exercice incendie grandeur nature pour les pompiers a eu lieu à l’Hôpital de Cluny.

Un incendie a été simulé dans les cuisines de l’établissement, avec un important dégagement de fumée, nécessitant la mise en sécurité des 186 résidents du site.

Résultat des courses, 39 sapeurs-pompiers, tous volontaires ont joué le jeu. Pour rappel, il s’agit de l’un des centres uniquement composés de volontaires les plus actifs du département avec plus de 900 interventions par an.