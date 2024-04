Ils sont fous ces Gones ! Ce qu’il faut retenir de OL-Brest (4-3)

Olympique Lyonnais - Stade Brestois, 29e journée de Ligue 1 : 4-3 (1-0). Buts : Tolisso (18e), Lacazette (70e), Tagliafico (79e) et Maitland-Niles (90e+16) pour l'OL. Mounié (60e), Del Castillo (64e et 68e) pour Brest.

L'OL a refait le coup de Montpellier

Il y a quasiment un an, le 7 mai 2023, l'OL avait renversé Montpellier 5-4 après avoir été mené 4-1 à la 55e minute. Brest a vécu une désillusion similaire. Le deuxième du championnat avait les choses complètement en main en menant 3-1 à la 68e minute. Mais le 15e but de Lacazette en championnat a fait basculer la rencontre dans une autre dimension. Celle de la remontada à la sauce lyonnaise. Comme pour récompenser un public qui n'a jamais lâché, ni ce dimanche soir ni quand l'OL était dernier, les Gones lui a offert une victoire de rêve au terme du plus grand temps additionnel de l'histoire du club.

Et voilà l'OL septième !

Non seulement Lyon est enfin dans la première moitié du classement mais l'OL occupe aussi une position qui serait européenne si par malheur Paris gagnait la coupe de France. Avec 41 points, l'OL a doublé Rennes (40 points), Marseille (39 points, un match en moins) et Reims (39 points). Et le sixième Lens n'est que deux longueurs devant l'OL...

Lacazette en observation

Victime d'un énorme choc avec Bizot sur l'action du penalty, le capitaine des Gones était en observation tard ce dimanche soir.

