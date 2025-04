La police municipale de Torcy organise deux nouveaux « cafés PM »

Après le succès des éditions précédentes, la police municipale de Torcy a organisé deux nouveaux "cafés PM", destinés à encourager les échanges informels avec la population. L’un s’est tenu près de l’école Champ-Cordet, l’autre devant Champ-Batard.

Ce moment convivial, autour d’un café et de petits gâteaux, a permis de discuter de questions de sécurité, de préoccupations locales et de renforcer le lien entre les forces de l’ordre et la communauté.

Afin de toucher un public plus large, les agents envisagent d’introduire un "apéro PM" en fin d’après-midi, sans alcool.

M.L