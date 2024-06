Le village de Crissey lance la rénovation de sa salle des fêtes et la construction de deux autres bâtiments pour pouvoir la remplacer pendant sa réparation.

Ils vont construire deux salles : une de 160 mètres carrés destinée aux associations, et une autre de 57 mètres carrés pour les répétitions théâtrales. Le coût des travaux est estimé à 156 000 € hors taxes (HT) et 187 000 € toutes taxes comprises (TTC). Les travaux devraient débuter au cours du second semestre de cette année.

S.V