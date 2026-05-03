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L’OL renverse Rennes (4-2) et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

Olympique Lyonnais - Stade Rennais, 32e journée de Ligue 1 : 4-2 (2-1). Buts :  Yaremchuk (37e), Tolisso (42e s.p.), Moreira (52e) et Endrick (75e) pour Lyon. Al Tamari (6e), Lepaul (49e) pour Rennes.

L’Olympique Lyonnais ne tremble pas dans le sprint final. Mené d'entrée , l’OL a su renverser Rennes (4-2), dimanche soir au Groupama Stadium, au terme d’un match spectaculaire et engagé. Une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 qui permet aux Lyonnais de consolider leur 3e place… et de se rapprocher un peu plus d’une qualification directe pour la Ligue des champions.

Dans un contexte rendu favorable par le nul de Lille face au Havre (1-1) plus tôt dans la journée, Lyon avait une vraie opportunité à saisir. Mais le début de match a tourné à l’avantage des Bretons. Sur une action rapide, Al-Tamari a ouvert le score d’une splendide volée du gauche (6e), lançant parfaitement Rennes.

Loin de paniquer, les Lyonnais ont progressivement pris le contrôle du jeu. Plus présents dans les duels, plus justes techniquement, ils ont poussé, sans réussir dans un premier temps à inquiéter les visiteurs. Il a fallu attendre la fin de première période pour voir les Lyonnais revenir.

Sur un centre précis de Corentin Tolisso, Iaremtchouk, discret jusqu'à présent, a remis les deux équipes à égalité d’une tête décroisée (37e), avant que le capitaine lyonnais ne donne l’avantage après un penalty obtenu par Moreira quelques minutes plus tard (42e).

Mais le match était loin d’être terminé. Au retour des vestiaires, les Rennais ont rapidement égalisé par Lepaul (49e). Une réaction à laquelle l’OL a répondu dans la foulée.

Bien servi par Abner, Moreira a redonné l’avantage aux siens (52e). Cette fois, Lyon ne lâchera plus. Mieux, les hommes de Paulo Fonseca ont fait le break en fin de match. Décalé par Tolisso, Endrick a inscrit le quatrième but d’une frappe puissante du droit sous la barre (75e), scellant définitivement le sort de la rencontre.

Avec ce succès, l’OL confirme sa solidité dans ce sprint final. À deux journées de la fin, Lyon compte désormais deux points d’avance sur Lille et garde la main dans la course à la 3e place, directement qualificative pour la Ligue des champions.

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