Le Mans – ASSE (18e journée de Ligue 2) : 0-0

L'ASSE concède le match nul sur la pelouse Marie-Marvingt du Mans.

Les Stéphanois n'ont pas montré un beau visage avec trop peu d'impact physique et de qualité technique. Rien à se mettre sous la dent dans cette rencontre si ce n'est les trois face à face de Lucas Stassin qui n'était tout de même pas dans les meilleures conditions pour conclure. Les offensifs ligériens se sont trop peu montrés pour inquiéter cette solide équipe du Mans.

Les Verts se retrouvent même 4e du classement de Ligue 2 suite à la victoire de Reims face à Annecy. Il va rapidement falloir repartir de l'avant pour les joueur d''Eirik Horneland afin d'espérer monter à l'issue de la saison.

H.G