Le pape François s’est éteint à l’âge de 88 ans

Le pape François est mort ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican. Jorge Bergoglio était devenu le 266e chef de l’Église catholique le 13 mars 2013.

Le souverain pontife avait connu divers problèmes de santé ces dernières années. Il avait été hospitalisé à Rome pour une bronchite, mi-février.

L'évêque a effectué une dernière apparition hier en fauteuil roulant, dimanche 20 avril, sur le balcon de la Basilique Saint-Pierre. Il s'est offert un dernier bain de foule surprise sur la place Saint-Pierre, durant lequel il a déambulé pendant une quinzaine de minutes dans la 'papamobile' et a béni des nourrissons.

En déplacement à Mayotte le Président de la République française a adressé ses "condoléances les plus sincères à l'ensemble des catholiques du monde entier": "De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. À tous les Catholiques, au monde éploré, nous adressons, avec mon épouse, nos pensées."

La disparition du souverain pontife provoque l'émoi sur la scène internationale. Le président israélien, Isaac Herzog, a rendu hommage à " un ami fidèle du peuple palestinien ". Même chose en Italie : la mort du pape François " nous afflige profondément, parce qu'un grand homme nous quitte", a réagi lundi la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

"Le pape François est mort, au lendemain de son dernier salut aux croyants. En ce lundi de Pâques, la joie de la Résurrection se mêle à la tristesse de l’adieu au Saint-Père," a réagi Laurent Wauquiez. Les élus d'Auvergne-Rhône-Alpes déplorent également sa disparition. La conseillère municipale lyonnaise Béatrice DE MONTILLE a publié une photo de sa rencontre avec le Pape.

Merci Pape François d’avoir guidé l’Eglise avec des messages d’Espérance, de Paix et de Fraternité 🕊️✨ pic.twitter.com/64qNRyCESc — Béatrice de Montille (@bdemontille) April 21, 2025

M.L

,