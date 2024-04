Le premier tronçon de la voie lyonnaise 2 inauguré

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, Grégory Doucet, Maire de Lyon et Cédric Van Styvendael, Maire de Villeurbanne ont inauguré ce vendredi la Voie Lyonnaise 2, entre le boulevard du 11 Novembre 1918 (Villeurbanne) et le boulevard des Belges (Lyon). Cette nouvelle voie sécurisée emprunte la contre-allée le long du parc de la Tête d’Or depuis l’entrée de la voûte et rejoint la place Général Brosset, en face de la gare des Brotteaux.

Ce nouveau tronçon bidirectionnel et sécurisé de 1,5 kilomètre est un premier jalon concret vers la future Voie Lyonnaise 2 qui reliera Fontaine-sur-Saône à Saint-Priest, en croisant l’ensemble des autres lignes du réseau. Elle permettra de desservir des secteurs importants comme la Cité Internationale, la Gare de Lyon Part-Dieu, la Manufacture des Tabacs, etc. La VL2 va également relier de grands poumons verts comme le parc Blandan, celui de Parilly ou de la Tête d’Or.

🚴‍♀️🚶‍♂️ Un tronçon de la Voie Lyonnaise n°2 entre Tête d'Or et Brotteaux a été officiellement inauguré !



✔️ Une première étape pour cette voie cyclable sécurisée et végétalisée, qui devrait relier Fontaines-sur-Saône à Saint-Priest d’ici 2030. pic.twitter.com/1V7P1FirKX — Métropole de Lyon (@grandlyon) April 5, 2024

Les travaux se poursuivent jusqu’à l’été 2024 sur le tronçon Vivier-Merle/Boulevard des Tchécoslovaques et continueront jusqu’au milieu d’année 2025 sur la partie Berthelot/États-Unis.

J.H.