Les Oenogourmandes reviennent les 22 et 23 mars au Réfectoire des moines à Tournus. 25 producteurs de vins, dont cinq nouveaux, feront découvrir leurs crus de toute la France. Dégustations, spécialités gourmandes et tombola sont au programme de cette 7ᵉ édition organisée par le Lions Club et l’Office de Tourisme.

