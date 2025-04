Les prisons de Corbas et Villefranche de nouveau prises pour cibles

Les centres pénitentiaires de Corbas et de Villefranche-sur-Saône ont de nouveau été attaqués dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril. Plusieurs véhicules ont été incendiés et la maison d’un gardien de prison aurait été visée par des tirs d'arme à feu et de mortiers d’artifice, selon le syndicat FO Justice.

D'après nos confrères du Progrès, un homme circulant en scooter avec une plaque masquée a été interpellé dans la nuit et placé en garde à vue.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dénoncé ces attaques sur le réseau social X (anciennement Twitter).

Des agents pénitentiaires et des centres de détention ont de nouveau été pris pour cibles cette nuit. Je serai au contact de ces agents toute cette journée.



Il n’y a pas eu de blessés mais ces faits constituent des intimidations contre la République au moment où nous remettons… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 21, 2025

M.L