Les révélations d’Olivier Blanc sur Jean-Michel Aulas

Chez nos confrères de Lyon People, Olivier Blanc s’est livré dans un rare entretien. Le directeur général adjoint de l’OL et en charge de la communication depuis plus de 30 ans, a décidé de passer la main. Cet ancien journaliste revient sur les coups de sangs et les coups de génies de son patron pendant ses longues années, ainsi que sur sa vie personnelle.



“Il arrive à Jean-Michel Aulas de se tromper !”



Jean-Michel Aulas entretient une longue histoire avec la presse. C’est ce qu’Olivier Blanc analyse en détail dans ce nouveau numéro de Lyon People : “ Il arrive à Jean-Michel Aulas de se tromper !” explique le 5ème salarié du club. “L’essence même du journalisme, c’est d’être en contact avec des gens qui peuvent avoir un intérêt plus ou moins positif ou vicié […] Un journaliste sportif est en permanence “manipulé “. Après, c’est à lui de faire le tri“.



À noter qu’Etienne Blanc se livrera également dans ce numéro avec une interview politique.