Les Vendanges Musicales : Olivier Mars quitte la présidence

C’est la fin d’une histoire pour le festival des Vendanges Musicales à Charnay. Le président, Olivier Mars, tire sa révérence après 11 années de bénévolat.
Il a toutefois assuré que son successeur préservera l’ADN de l’événement.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
C’est la fin d’une histoire pour le festival des Vendanges Musicales à Charnay. Le président, Olivier Mars, tire sa révérence après 11 années de bénévolat.
Il a toutefois assuré que son successeur préservera l’ADN de l’événement.
M.L