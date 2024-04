Ligue 2 : l’AS Saint-Etienne célèbre ses 90 ans avec une victoire face à Concarneau

L'AS Saint-Etienne s'est imposée 1-0 face à Concarneau ce samedi après-midi en ouverture de la 31e journée de Ligue 2 au stade Geoffroy-Guichard grâce à un but de Mickaël Nadé (23'). Un succès précieux qui permet aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio de récupérer provisoirement la seconde place au classement en attendant d'avoir le résultat du match entre Angers et Laval ce soir à 19 heures. Pour rappel, seules les deux premières places du classement permettent de monter directement en Ligue 1 à l'issue de la saison sans avoir à passer par les playoffs puis le barrage. Le succès permet également de fêter de la plus belle des manières les 90 ans du club que célébraient les supporters aujourd'hui, eux qui ont répondu présents tout au long de la rencontre, et notamment avec de splendides tifos gigantesques avant le début de la partie. Prochaine rencontre désormais le samedi 13 avril prochain à 15 heures avec un déplacement au programme sur la pelouse de l'AC Ajaccio en Corse.