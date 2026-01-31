Ligue 2 : l’AS Saint-Etienne s’incline contre l’US Boulogne

Dans un contexte très particulier avec le départ acté d'Eirik Horneland, l'AS Saint-Etienne a chuté ce samedi soir (0-1) au stade Geoffroy-Guichard contre Boulogne-sur-Mer en clôture de la 21e journée de Ligue 2. Les Verts stagnent à la 5e place du championnat et comptent désormais 4 points de retard sur Reims (2e) et toujours 7 points de retard sur le leader, Troyes.

Martin Lecolier a inscrit l'unique but de la rencontre à la 8e minute. Les coéquipiers de Lucas Stassin ont été réduits à 10 dès la 26e minute après l'expulsion de Joao Ferreira.



Les Stéphanois recevront Montpellier samedi prochain (20h en direct sur Tonic Radio Saint-Etienne) pour un choc entre deux anciens clubs de l'élite à l'occasion de la 22e journée de Ligue 2.