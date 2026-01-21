play_arrow

Ligue Europa : l’OL défend sa place de leader à Berne

Young Boys Berne - Olympique Lyonnais, 7e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. Jeudi 21 heures. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Leader de la phase de Ligue en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais défend ce jeudi à Berne une position stratégique. Opposés aux Young Boys au stade du Wankdorf, les Lyonnais ont l’occasion de poursuivre leur dynamique et de se rapprocher sérieusement d’une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Battus une seule fois depuis le début de la compétition, les hommes de Paulo Fonseca restent sur une série hivernale impressionnante, avec huit victoires lors de leurs neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. Une cadence qui a installé l’OL dans le rôle d’un candidat crédible à la victoire finale dans cette Ligue Europa.

Lyon devra toutefois composer sans plusieurs joueurs non qualifiés pour cette phase, dont Endrick et Noah Nartey, ainsi que Rachid Ghezzal et Hans Hateboer. On note aussi que Abner est légèrement blessé et que Moussa Niakhaté n'est pas encore revenu dans le groupe après avoir remporté la CAN avec le Sénégal. Paulo Fonseca a aussi annoncé que Rémy Descamps débutera dans les buts.

Ce déplacement s’annonce piégeux. Les Young Boys, toujours en course pour les barrages, ont déjà fait tomber Lille à domicile et évoluent sur une pelouse synthétique, paramètre loin d’être anodin. Paulo Fonseca l’a reconnu, ce contexte pourrait l’amener à ménager certains cadres, dont Corentin Tolisso, pas à 100 % physiquement.

L’enjeu est clair pour l’OL : rester dans le haut du classement, s’éviter deux matchs supplémentaires en février et continuer à affirmer ses ambitions européennes.

OL : la patte Paulo Fonseca

