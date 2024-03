L’OL féminin jouera face au PSG en demi-finale de Ligue des champions

L'Olympique Lyonnais féminin s'est qualifié ce mercredi pour les demi-finales de Ligue des champions après ses deux victoires face au Benfica Lisbonne au stade des quarts (2-1 au Portugal à l'aller et 4-1 au Groupama Stadium au retour). Néanmoins, les joueuses de Sonia Bompastor ne connaissaient pas encore leur adversaire pour les demi-finales. Et ce sera finalement bel et bien le Paris Saint-Germain, autre équipe française encore en lice dans cette C1. Les Franciliennes ont remporté également les deux rencontres de leur double confrontation face à Hacken (1-0 en Suède et 3-0 à Paris). Duel franco-français en prévision donc, entre les deux équipes qui occupent les deux premières positions du classement de D1 Arkema. Rendez-vous immanquable pour les férus de football féminin, et même de football tout court d'ailleurs !

E.R