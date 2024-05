Lopes ou Perri ? Quel gardien dans les buts de l’OL en finale face au PSG ?

Il y a trois incertitudes dans le onze de départ de l’OL samedi pour la finale de la coupe de France face au PSG : le latéral droit (Mata ou Maitland-Niles), le milieu offensif droit (Nuamah ou Cherki) et le gardien de but (Lopes ou Perri). Parmi ces trois points d’interrogation, l’identité du portier est le débat majeur. Pierre Sage a indiqué la semaine dernière qu’il choisirait « seul ». Le directeur sportif David Friio l’a confirmé : « J’ai mon mot à dire mais ce n’est pas moi qui décide. C’est très important de donner toute responsabilité au coach et de supporter ses choix. Nous avons des discussions régulièrement sur tous les postes, le coach fait ensuite ses choix sans aucune pression. »

Pierre Sage la semaine dernière : "Je déciderai seul"

Lopes doit jouer

­-Non, la coupe de France n’est pas la compétition de Lucas Perri : Anthony Lopes a disputé les 32e et 16ee de finale contre Pontarlier (0-3) et Bergerac (1-2). Ceux qui ont de la mémoire se rappellent qu’une parade monumentale de Lopes à la 75e minute à Limoges contre Bergerac avait précédé le but vainqueur de Caqueret quatre minutes plus tard.

-A l’époque où Perri a commencé à jouer en coupe de France, Pierre Sage a assuré que la rotation était aussi liée au fait qu’il y avait alors deux matchs par semaine et que rien n’était figé pour la suite de la compétition.

-Souvent moyen lors de la première partie de saison, Lopes a fini fort, excepté son erreur lors du but encaissé lors du dernier match devant Strasbourg (2-1). Dans un contexte très délicat depuis l’arrivée de Lucas Perri, l’ancien international portugais a démontré une fois de plus son immense force de caractère.

Gilles Rousset : "Cela a dû être très compliqué pour Antho"

-Humainement, comment pourrait-on priver Anthony Lopes de sa probable dernière opportunité de remporter un titre avec le club de sa vie ? Titulaire dans les buts de l’OL depuis 2014, il vivrait sans doute un drame personnel s’il était renvoyé sur le banc pour cette finale.

Gilles Rousset : "Le rêve d'Antho est de gagner un trophée avec l'OL"

Perri doit jouer

-Arrivé début janvier, le Brésilien a patienté un mois, le temps de s’intégrer et de revenir à un bon niveau physique, avant de débuter en coupe de France. Titulaire contre Lille (2-1), Strasbourg (0-0, 4 t.a.b à 3) et Valenciennes (2-0), le Brésilien a répondu présent. Certes peu sollicité, il avait réussi un ou deux arrêts importants contre Lille et repoussé le premier tir au but contre Strasbourg. Il a prouvé qu’on pouvait compter sur lui.

-Alors que tout indique que Lucas Perri sera le gardien titulaire de l’OL la saison prochaine, quel message le club lui enverrait en le privant de la finale de la coupe de France ?

-Avec Anthony Lopes dans les buts, l’OL a perdu deux fois 4-1 cette saison en Ligue 1 face au PSG. Cela ne sera certainement pas pire avec le Brésillien…

Notre avis : Sportivement, nous estimons qu’Anthony Lopes est celui qui offre le plus de garanties. Sa deuxième partie de saison a été de haut niveau et Perri, vraiment trop peu sollicité lors des trois matchs de coupe qu’il a joués pour nous permettre d’estimer vraiment son potentiel, n’a plus disputé la moindre rencontre depuis la demi-finale contre Valenciennes il y a plus d’un mois et demi, le 2 avril. Une contre-performance du Brésilien en finale pourrait par ailleurs le fragiliser dans l’optique de la prochaine saison.

Humainement, l’éviction de Lopes, « un meneur toute la saison qui a une place absolument dingue dans le vestiaire » dixit le président délégué Laurent Prud’homme, pourrait aussi perturber l’équipe, habituée à jouer avec Lopes. Il reste une solution et on ne jurerait pas que Pierre Sage ne l’utiliserait pas si l’opportunité se présentait : Lopes titulaire et Perri qui le remplace pour la série de tirs au but. Et les deux hommes qui soulèvent ensemble la 6e coupe de France de l’histoire de l’OL…

Laurent Prud'homme au sujet d'Anthony Lopes

