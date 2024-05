Louhans : un concert gratuit donné par un orchestre international pour les 80 ans de la Libération

L'Orchestre International, la Philharmonie de Baden-Baden, sera à Louhans pour célébrer les 80 ans de la Libération le 6 juin. Le concert se déroulera sur la scène du stade de Bram, où 65 musiciens seront accompagnés par quelque 300 enfants des écoles du Louhannais lors de cet événement entièrement gratuit. L'un des plus anciens orchestres d'Europe a décidé d'organiser trois représentations en France : à Fontainebleau, à Utah Beach (l'une des plages du Débarquement de Normandie) et enfin à Louhans, le jour de l'anniversaire du Débarquement. Ils interpréteront des musiques françaises et anglo-saxonnes et rendront hommage à un parachutiste américain largué par erreur sur le clocher de Sainte-Mère-Église, en Normandie.

J.B