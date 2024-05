La ville de Lyon va accueillir la 94e édition du concours international de roses nouvelles ce samedi 1er juin au jardin de la roseraie au Parc de la Tête d'Or. Ce concours est organisé par la Société Française des roses et verra s'affronter des obteneurs de 10 pays différents tels que l'Allemagne, le Japon et la Suisse par exemple. 30 juges prendront en compte la vigueur, l'habillage foliaire, la fleur, la floribondité et le parfum pour décerner le prix de la "Plus belle rose de France".

M.D